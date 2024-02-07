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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? SpaceX'ten yeni açıklama!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? SpaceX'ten yeni açıklama!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamladı. Hava koşulları nedeniyle 3 kez ertelenen dönüşün ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusu oldu. Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya ne zaman döneceği ile ilgili olarak SpaceX’ten yeni bir açıklama yapıldı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

19 Ocak'ta görev başlamıştı

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.

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