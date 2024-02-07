Son Dakika! Başak Demirtaş resmen adaylıktan çekildi! İşte Demirtaş'ın açıklaması...

EDİRNE'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı olmaktan vazgeçti. Başak Demirtaş, yazılı açıklamayla İstanbul adayı olmayacağını duyurdu. İşte Demirtaş'ın açıklamasından satır başları...

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31 Mart seçimleri için heyecan devam ederken Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın "DEM'in İstanbul adayı olabilirim" çıkışıyla siyaset sahnesi ısınmıştı. İstanbul seçim sonuçlarına etkisi olacağı konusunda herkesin hem fikir olduğu Başak Demirtaş, son dakika kararıyla adaylıktan çekildi. Başak Demirtaş, yazılı açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etti. Başak Demirtaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

5 Şubat'ta DEM heyetiyle görüştüm...

- Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

- 5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Talebim başvuruya dönüşmeyecek...

- Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.

Partimiz için çalışacağız...

- Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Dem dema me ye!

- Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye!"