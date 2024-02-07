6 Şubat'ta ağır hasar almıştı! Malatya'da büyük panik,6 işyeri çöktü
Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 6 iş yeri çöktü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören Sanayi Sitesi'ndeki 6 iş yerinde dün gece saatlerinde çökme meydana geldi.
Sabah iş yeri sahiplerinin durumu fark edip ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye polis ve ekipler yönlendirildi.
Polis ekipleri, iş yerlerinin çevresine güvenlik şeridi çekerken, bazı iş yerlerindeki iş makineleri enkaz altında kaldı.
Olayda can kaybı yaşanmadı.