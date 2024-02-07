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Kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi!

Kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi!

Edirne'de kadın doktoru darbeden hasta yakınına ev hapsi cezası verildi.

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktor B.Ö, Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybeden hastanın vefat haberini oğlu V.K'ya verdi.

Annesinin ölüm haberini alan V.K, doktor B.Ö'yü darbetti.

"Beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından V.K, polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan ölçümde V.K'nın 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

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