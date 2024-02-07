Kayan aracı uçuruma düşmekten ağaç kurtardı

Tokat'ın Almus ve Niksar ilçeleri arasındaki Kızıldere Beli'nde etkili olan kar yağışı, bir tırın yolda kalmasına neden oldu. Bir otomobil ise uçuruma düşmekten yol kenarındaki armut ağacı sayesinde kurtuldu.

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Tokat’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Almus-Niksar yolu Kızıldere mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir tır yolda kaldı. Aynı yolda bir otomobil de buzlanan yol nedeniyle kaydı. Uçuruma doğru kayan araç, yol kenarında bulunan armut ağacına çarparak durdu. Uçuruma düşmekten ağaç sayesinde kurtulan aracı ve tırı, yoldan geçen diğer vatandaşlar halat yardımıyla kurtardı. Yoldan geçen Ali Pektaş o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntüde Pektaş’ın tır sürücüsüne “Tır yolda kaldı, abim üzgün” dese de şoförün gülerek verdiği yanıt videoyu izleyenleri güldürdü.