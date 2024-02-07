Alman bankadan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

TCMB başkanlık koltuğuna Fatih Karahan’ın geçmesi sonra küresel piyasalara yön veren Deutsche Bank, yıl sonu dolar/TL tahminini açıkladı.

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Dolar/TL kuru yeni haftaya yükselişle başlarken salı günü tüm zamanların rekorunu kırdı. Ekonomi yönetiminden sık sık Merkez Bankası’ndaki görev değişikliğinin politikalarda herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı mesajı geldi. Almanya merkezli Deutsche Bank, yıl sonu için dolar TL tahminini açıkladı.

Hafize Gaye Erkan’ın TCMB görevinden ayrılması ve yerine başkan yardımcısı Fatih Karahan’ın geçmesi gözleri kurlara çevirdi. Piyasalar ekonomi yönetiminden gelen mesajlarla yönünü değiştirmedi.

Deutsche Bank Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında (TCMB) yaşanan değişikliği değerlendirdi. Wietoska ise TCMB’de yaşanan başkan değişikliğinin bankanın politika duruşunu değiştirmeyeceğine inandığını aktardı.

Bu yıl için faiz politikası da yakından takip edilen konular arasında olacak. Wietoska, TCMB’den olası ek faiz artışının henüz baz senaryolarında olmadığını kaydederek ortodoks politikanın devam etmesini beklediklerini de dile getirdi.

Enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olması durumunda ise 250-500 baz puanlık artış gelebileceğini anlatan Wietoska, ek faiz artışının baz senaryoları olmadığının altını çizdi.

Ek faiz artışının enflasyon açısından güvence ortaya çıkarabileceğinden de bahseden Wietoska, Merkez Bankası’nın faiz artışlarını masada tutmasının yatırımcıların Merkez Bankası’na olan güvenini tazeleyeceğini söyledi.

Yapılan açıklamada dolar/TL kuruna yönelik beklentiler de dile getirildi. Wietoska, kurun yıl sonunda 38‘e doğru ilerleyebileceğini öngördüklerini anlattı. Deutsche Bank aralık ayında yayımladığı raporda da, 2024 yılının sonunda dolar/TL’nin 38 seviyesinde, enflasyonun ise yüzde 41 olacağını ifade etmişti.

Merkez Bankası'nın aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre,

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 40,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64 TL olarak gerçekleşti.