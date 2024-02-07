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Türkiye’nin en kalabalık ili! İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye’nin en kalabalık ili! İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de 131 ülkeyi geride bıraktı.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Yunanistan, Azerbaycan...

İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

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