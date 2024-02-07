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AK Parti'den kritik yerel seçim zirvesi! MHP ve BBP ile görüşülecek

AK Parti'den kritik yerel seçim zirvesi! MHP ve BBP ile görüşülecek

Yerel seçimlere giden süreçte ilçe belediye başkan adaylarını belirleyen AK Parti'de heyetlerin yarın MHP ve BBP ile görüşmesi bekleniyor.

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AK Parti il belediye başkanı adaylarını duyurdu, sırasıyla da ilçe belediye başkanı adaylarını açıklamaya başladı. Şimdi sıra belediye meclis üyeliklerinde...

AK Parti, bir yandan MHP ile işbirliği görüşmeleri devam edecek bir yandan da illerde kendi çalışmasını sürdürecek. AK Parti Genel Başkan yardımcıları illere dağılarak, hafta sonuna kadar ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Bazı şehirlerdeki aday açıklamasını ise bizzat Cumhurbaşkanı yapacak.

AK Parti'de hummalı bir çalışma başlayacak 

İlçe belediye başkanı adaylarının açıklanmasının ardından AK Parti, belediye meclisi üyelikleri için hummalı bir çalışma başlayacak. Perşembe günü MHP ile yapılacak 14’üncü görüşmede belediye meclisi listesinin hangi usulle hazırlanacağı gündeme gelecek.

Partilerin önceki seçimlerde şehirlerde aldığı oy oranına göre meclis üyeliklerinin nasıl paylaştırılacağı netleşecek. AK Parti, ilçe teşkilatlarından da belediye meclis üyesi adaylarını belirlemesini isteyecek.

Komisyonda değerlendirilecekler 

Adayların belirlenen kurallara göre tespit edilip edilmediği, genel merkezde oluşturulan komisyonlarda değerlendirilecek. AK Parti seçim kurullarına aday listelerini 19 ve 20 Şubat’ta teslim edecek.

19 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illerden Ankara’ya gelen seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezi başkanlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Aynı gün AK parti sandıklarda görev alacak partililere de eğitimler verecek.

Perşembe seçim zirvesi var 

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi ile uzlaşı sağlayamayan AK Parti’nin perşembe günü MHP’nin ardından Büyük Birlik Partisiyle de görüşmesi bekleniyor. AK Parti’nin HÜDA-PAR ve DSP ile ise yerel seçimlerde kapsamlı bir işbirliği yapması beklenmiyor.

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