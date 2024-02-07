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Kars'ta mahsur kalan 4 hasta kurtarıldı

Kars'ta mahsur kalan 4 hasta kurtarıldı

Kars'ta köylerde mahsur kalan 4 hasta ekiplerce kurtarıldı.

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Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan şiddetli tipi nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapanırken, köylerinde rahatsızlanan 1'i çocuk 4 hasta imdadına Arpaçay Özel İdare ekipleri yetişti.

Yolları kapalı bulunan hastalar için seferber olan Özel İdare ekipleri bir taraftan ambulansların yolunu açarken, diğer taraftan da hastaları bir an evvel hastaneye yetiştirmek için canla başla mücadele etti. Özel İdare ekiplerinin yolları açmasıyla sağlık ekipleri köylere ulaşarak hastaları aldı.

Babasını hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür eden Taşbaşı köyünden Yusuf Maşa, “Yaşlı olan babamı hastaneye getirmek için Özel İdare ekiplerine yolu açtırdık.

Ellerinden gelen fedakarlığı gösterdiler. 112 Acil personeliyle birlikte Arpaçay Devlet Hastanesi’ne ulaşımımız sağlandı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.
Arpaçay Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu, tipinin başlamasıyla birlikte ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Çobanoğlu, "Biz tipi başlarken ekip arkadaşlarımızı şantiyede beklemeye aldık. Sabah saatlerinde 112 Acil vakalarımız vardı. Bugün 4 vakaya müdahale ettik. Allah devletimize zeval vermesin 7/24 halkımıza hizmet etmek için görevimizin başındayız. 112 Acil Servis ekiplerimizle vakalara ulaşarak hastaneye ulaştırdık” diye konuştu.
Öte yandan bölgede yüksek kesimlerde tipi etkisini sürdürürken kent genelinde 83 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.

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