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Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor

Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor

Elazığspor’un tecrübeli golcüsü Bahattin Köse, sezonun ikinci yarısının başlamasıyla adeta fırtınalar estiriyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli golcü, gol sayısını 4’e yükseltti.

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısına 3 galibiyetle başlayan Elazığspor’da, takımın tecrübeli golcüsü Bahattin Köse yükselen performansıyla parmak ısırtıyor. Sezonun ilk yarısını 1 golle geçen ve büyük umutlarla transfer edilmesine karşın hayal kırıklığı oluşturan Bahattin, sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta yıldız gibi parlıyor. Sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırmayı başaran tecrübeli golcü, gol sayısını 4’e yükselterek, Çağrı Yağız Yasak’la birlikte takımın en golcü ismi oldu.

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