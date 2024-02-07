Kütahya protokolü Yeni Mahalle'de

Kütahya protokolü Miraç Kandili programına katıldı.

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Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Müftüsü İrfan Açık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ile birlikte Kütahya Üsküp Türkleri Dayanışma Derneği tarafından Miraç Kandili sebebiyle Zafer Camiinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Vali Işın ve protokol üyeleri, daha sonra Yeni Mahalle’deki vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Vali Işın, kendisine iletilen sorunların çözümü için imkanlar dahilinde gerekenin yapılacağını söyledi.