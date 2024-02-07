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Son dakika!.. Gazze'de ateşkes! Netanyahu'nun inadı kırıldı, ateşkese izin verdi

Son dakika!.. Gazze'de ateşkes! Netanyahu'nun inadı kırıldı, ateşkese izin verdi

İSRAİL Gazze'de soykırım ve yıkıma devam ederken, son dakika dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Günlerdir atekes anlaşmasına karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun inadı kırıldı. Gazze'de ateşkes anlaşması tamam...

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... ABD Dışişleri bakanı Blinken, önerilen rehine anlaşmasına ilişkin görüşmeler için İsrail'e geldi...

Blinken İsrail'de iken son dakika haber düştü. İsrail basını Netanyahu'nun ateşkese izin verdiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor... 

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