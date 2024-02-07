BIST 8.913
DOLAR 30,60
EURO 32,97
ALTIN 2.000,14
HABER /  GÜNCEL

Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı olarak ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açılırken Kars ve Susuz’da misafir edilen yolcular ise Ardahan’a gönderildi.

Abone ol

Olumsuz hava şartları dolayısıyla dün saat 10.00'dan itibaren ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını tamamladı. Yeniden ulaşıma açılan kara yolunda kontrollü olarak 10.15'ten itibaren araçların geçişine izin verildi. Öte yandan mahsur kalması sonucu misafirhanelere yerleştirilen 110 kişinin de gidecekleri illere nakilleri sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye seyyanen zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali
Emekliye seyyanen zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri 4 yılda 2 bin 597 öğrenciye ulaştı
MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezleri 4 yılda 2 bin 597 öğrenciye ulaştı
Melikgazi'nin eğlenceli atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Melikgazi'nin eğlenceli atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Kütahya protokolü Yeni Mahalle'de
Kütahya protokolü Yeni Mahalle'de
Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor
Elazığspor'un yıldızı gollerine devam ediyor
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler
Hayalet ağı temizlemek için dalış yaptılar, gemi batığı keşfettiler
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Spora başlamadan önce akciğer testi yapılması hayati önemde”
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Spora başlamadan önce akciğer testi yapılması hayati önemde”
AK Parti'den kritik yerel seçim zirvesi! MHP ve BBP ile görüşülecek
AK Parti'den kritik yerel seçim zirvesi! MHP ve BBP ile görüşülecek
112 ekipleri hasta için seferber oldu
112 ekipleri hasta için seferber oldu
Kars'ta mahsur kalan 4 hasta kurtarıldı
Kars'ta mahsur kalan 4 hasta kurtarıldı
Büyükşehirin çiftçiye destekleri sürüyor
Büyükşehirin çiftçiye destekleri sürüyor