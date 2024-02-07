Emekliye seyyanen zam müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözü yeni düzenlemenin sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü ‘emekliler yılı’ ilan etmesiyle birlikte milyonlarda seyyanen zam beklentisi oluşmuştu. Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Sandık öncesi emekliye zam müjdesi ufukta göründü.

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Ankara kulislerinden sızanlar milyonlarda bir kez daha heyecan yarattı. Emeklilerin talebi en düşük emekli maaşının açlık sınırı üstüne çıkması, asgari ücret seviyesine yaklaşmasıydı. Ocak ayında bu talep karşılık bulmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü ‘emekli yılı’ ilan etmesi başka düzenlemelerin sinyali olarak yorumlandı.

Seçimden 20 gün öncesi işaret edildi

Show Ana Haber’in aktardığına göre, kulislerde öne çıkan tarih 10 Mart, yani 31 Mart yerel seçimlerinden 20 gün önce. Erdoğan'ın sandık öncesi milyonlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor. Seyyanen zamda konuşulan miktar ise 4 bin lira!

Emekli bayram ikramiyesine de artış gözüktü

Seyyanen zam gibi bir başka müjde de emekli ikramiyesi için gelebilir. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 2.000 olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi tutarı 3.000 liraya yükseltilebilir.