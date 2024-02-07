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Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirdi!

Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirdi!

Ankara'da jandarma ekipleri, Adana'dan kargoyla ruhsatsız tabancalar getirttiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir kargo şirketinin aracında yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Kargo alıcısı olduğu belirlenerek gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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