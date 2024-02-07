Eczane çalışanını tehdit eden uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde eczaneye gelip zorla psikolojik ilaç almaya çalışıp polise saldıran kişi tutuklandı.Abone ol
Olay, saat 02.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak’ta faaliyet gösteren eczanede meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Mehmet Çakıcı (31), eczaneye giderek yeşil reçeteli psikolojik ilaç istedi. Reçeteli ilaç verilmeyeceğini söyleyen görevliyi tehdit etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eczaneye gelen polis ekiplerine saldıran şahıs, yoğun uğraşlar sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.