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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Siyaseti bırakmadım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Siyaseti bırakmadım

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, verdiği bir demeçteki "siyaseti bırakmadım" açıklaması dikkat çekti.Yerel seçimler sonrası sonuç CHP için iyi olmazsa olağanüstü kurultayın toplanabileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekil ve partililer tarafından bu iddia gündeme getiriliyor.

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Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir demeçteki "siyaseti bırakmadım" açıklaması  dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Her gün vatandaşlarla görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeci ve sosyologların aralarında bulunduğu akademisyen grubuyla Türkiye ve dünya sorunlarını konuşuyorum" dedi. CHP'deki gelişmelere ilişkin tüm detayları CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür paylaştı. Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu verdiği demeçte "siyaseti bırakmadım" ifadesini kullandı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete dönmek istediği konuşuluyordu. CHP'deki idari amirliği seçiminde bu konu daha çok gündeme yansıdı. Bu seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller ağırlıklı geldi ve o seçimi kazandılar. Yerel seçimler sonrası sonuç CHP için iyi olmazsa olağanüstü kurultayın toplanabileceği de konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekil ve partililer tarafından bu iddia gündeme getiriliyor.

"Akademisyenlerle Türkiye ve dünya sorunlarını konuşuyorum"

Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Verdiği demeçte "CHP Genel Başkanlığı'nı bırakmadınız mı, dönmek gibi bir niyetiniz var mı? sorusuna gülümseyerek "Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeci ve sosyologların aralarında bulunduğu akademisyen grubuyla Türkiye ve dünya sorunlarını konuşuyorum" cevabını verdi.

Lütfü Savaş adaylıktan çekilecek mi?

Bu çıkışa CHP Genel Merkezi'nden ne cevap geleceği merak konusu. Cuma günü de ilk olarak MYK toplanacak ve Hatay Adayı Lütfü Savaş'ın geri çekilmesi gündemde olacak. Özgür Özel'e de tepki gelmişti. Ancak henüz karar verilmedi. Kararı parti meclisi verecek. Gözler Lütfü Savaş çekilirse kimin aday olacağı konusunda.

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