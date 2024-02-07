Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı
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Milyonlarca emekliyi maaşlara yapılan zam sonrası bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiye tutarı seçimler öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni bir artış bekleniyor. 2024 bayram ikramiyesi hesaplara ne kadar yatacak?
Emeklilere, 2018 yılında dini bayramlarda, 1000’er TL ikramiye ödenmeye başlandı. Tutar, 2021 yılında 1100 TL’ye yükseltildi.
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde de bu tutar yaklaşık yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.
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Halk TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre Bayram ikramiyelerine yerel seçim öncesinde yeni bir artış yapılması bekleniyor.
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Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelere yapılacak zamla ilgili hazırlıklara başladı.
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