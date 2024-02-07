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Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

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Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

Milyonlarca emekliyi maaşlara yapılan zam sonrası bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen ikramiye tutarı seçimler öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni bir artış bekleniyor. 2024 bayram ikramiyesi hesaplara ne kadar yatacak?

Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

Emeklilere, 2018 yılında dini bayramlarda, 1000’er TL ikramiye ödenmeye başlandı. Tutar, 2021 yılında 1100 TL’ye yükseltildi.

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Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde de bu tutar yaklaşık yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.

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Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

Halk TV'den Olcay Aydilek'in aktardığına göre Bayram ikramiyelerine yerel seçim öncesinde yeni bir artış yapılması bekleniyor.

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Bayram ikramiyesine seçim öncesi zam geliyor, ne kadar olacak? Bakanlık kaynakları açıkladı

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikramiyelere yapılacak zamla ilgili hazırlıklara başladı.

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