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Dondurucu soğuklarda yaban hayvanları unutulmadı

Dondurucu soğuklarda yaban hayvanları unutulmadı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Gençlik Merkezi Sevgi ve Merhamet Timi gönüllüleri, dondurucu soğuklarda yaşamaya çalışan kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

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Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar sebebiyle insanların yanı sıra yaban hayvanları da zorluk çekiyor. Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Gençlik Merkezi Sevgi ve Merhamet Timi gönüllüleri, dondurucu soğukta dışarıda kalma mücadelesi veren kuşları da unutmadı. Gençlik Merkezinde pet şişeler ile hazırladıkları yemlikleri Tatvan sahilinde bulunan ağaçlara asarak içerisine buğday dolduran genç gönüllüler, yeni projeler üretmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, rutin olarak her sene dondurucu soğuklarda yabani hayvanları unutmadıklarını söyledi. Tatvan’da bulunan her ağaca bu yemliklerden yapmayı hedeflediklerini söyleyen Gençlik Lideri Ömer Göktan, “Sevgi ve Merhamet Timi’nde görev alan gönüllüleriyle beraber kuş yemlikleri yaptık. Hava şartlarının soğuk olmasından dolayı yabani hayvanlarımız için kırık buğday doldurarak ağaçlara astık. 20 ağaca kırık buğday dolu yemlikleri astık ve hedefimiz daha fazla ağaca daha fazla yemlik asmaktır. Tabii kuşların yanı sıra dışarıda yaşayan kedi ve köpeklere de mama bırakıyoruz” dedi.

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