Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'bütçe' yanıtı: Onaylanan projeler belediye meclisinde bekliyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden alması gerekenleri eksiksiz gönderdik" ifadelerine yanıt verdi.

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Belediyenin onaylanan projelerinin belediye meclisinde bekletildiğine dikkat çeken Yavaş, Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak; "Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyor ama onun anlattıklarının aynısını biz şu anda yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri sık sık hedef aldığı 'hizmet vermiyorlar' sözlerine yanıt verdi.

Yavaş, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayladığı arıtma projemiz var, kredisini bulduk. 8 aydır 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren bir hususta dahi belediye meclisinde bekletiliyor. Yine EYT'liler ve deprem nedeniyle harcamalardaki artışla ilgili ek kredi almak için başvurduk. Bunlar sekiz aydır meclis çoğunluğuyla bekletiliyor. Bugün internette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyordu ama onun anlattıklarının aynısını biz yaşıyoruz şu anda.

"Önceki dönemlerde AK Partili belediyelere yapılmayan kesintiler şu dönemde muhalefet belediyelerine mi yapılıyor?" sorusu karşısında Yavaş, şu yanıtı verdi:

Bu özellikle metroda yapıldı. Sayın Mustafa Tuna döneminde yapılan sözleşmeye aykırı olarak bir düzenleme yapılarak bugüne kadar 124 milyon TL ödememiz gerekirken biz şu ana kadar 5.5 milyar TL para ödemiş olduk ve borcunu bitirdik. Bunlar tabii başka yapacağımız hizmetlerin önünü kesiyor.

Ayrıca AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un "Başkent Kart" vaadine de yanıt veren Yavaş "Valla biz üç yıldır uyguluyoruz. Sayın başkan, Meclis'e gelmediği için bizi takip de etmemiş anlaşılan. Üç yıldır sağlıklı şekilde uyguluyoruz. Takip edilmek güzel bir şey" dedi.