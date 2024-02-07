BIST 8.885
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 2.001,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi!

Bursa'da 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi!

Bursa’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen operasyonla bir SUV araçta satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.

Abone ol

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.İ.M. isimli şahsı gözaltına aldı. H.İ.M.’nin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır halde 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahsın kullandığı cipte sahte basın kartı da ele geçirildi

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'bütçe' yanıtı: Onaylanan projeler belediye meclisinde bekliyor
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'bütçe' yanıtı: Onaylanan projeler belediye meclisinde bekliyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Davutoğlu Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Davutoğlu Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sürücüye 1 yıl 6 ay hapis!
13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sürücüye 1 yıl 6 ay hapis!
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Polisten kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralandı!
Polisten kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarptı: 2 polis yaralandı!
Obezite şeker hastalığını tetikliyor
Obezite şeker hastalığını tetikliyor
Kaçak cep telefonlarını hoparlöre gizlemişler!
Kaçak cep telefonlarını hoparlöre gizlemişler!
Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirdi!
Adana'dan Ankara'ya kargo ile ruhsatsız silah getirdi!
Gürcistan'da toprak kaymaları sonucu 5 kişi öldü
Gürcistan'da toprak kaymaları sonucu 5 kişi öldü
ABD'li CNN ile İngiliz The Guardian arasında "İsrail" gerilimi!
ABD'li CNN ile İngiliz The Guardian arasında "İsrail" gerilimi!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Siyaseti bırakmadım
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Siyaseti bırakmadım