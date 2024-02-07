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Ordu'da öküzün boynuz darbesi ile yaralanan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da öküzün boynuz darbesi ile yaralanan kadın hayatını kaybetti

Ordu'da ahırda inekleri sağdığı esnada öküzün boynuz darbesi ile ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

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Olay, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Arslan (70) kendilerine ait ahırda inekleri sağdığı esnada öküzün boynuzu ile vurması sonucu kasığından atardamarın bulunduğu bölgeden darbe aldı. Yaşlı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa konuldu. Yaşlı kadın, hastane yolunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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