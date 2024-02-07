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AK Parti ve MHP heyetlerinden 'seçim' görüşmesi

AK Parti ve MHP heyetlerinden 'seçim' görüşmesi

AK Parti ve MHP heyetleri, yerel seçimlere yönelik "seçim iş birliği" kapsamında 14'üncü görüşmelerini yarın gerçekleştirecek. Heyetlerin bu görüşmede, belediye meclis üyeliklerine ilişkin detaylı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala, Cumhur İttifakı'nın iş birliği mesaisi hız kesmeden devam ediyor. AK Parti ve MHP heyetleri, yarın yapacakları 14. görüşmede belediye meclis üyeliklerini ele alacaklar. Bu görüşmenin gündemi, il ve ilçe belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi olacak.

Cumhur İttifakı, çeşitli illerde adaylarını belirledi ve ilçe adaylarının da netleşmeye başladığı bildirildi. Ancak, belediye meclis üyelikleri için de yoğun bir çalışma süreci başlatıldı. Bu süreçte, her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre; AK Parti ve MHP heyetleri, adaylarını belirlerken öne çıkacak kriterleri masaya yatıracaklar. Bu kriterler arasında, belediye meclis üyelerinin meslek gruplarına ve partideki görev sürelerine dikkat edilmesi bulunuyor. Hukukçu, mühendis, mimar gibi meslek gruplarından yeterli sayıda adayın bulunması için özen gösterilecek. Ayrıca, partinin emektarlarına öncelik verilecek.

AK Parti heyeti, MHP heyetiyle yapacakları görüşmenin yanı sıra, Büyük Birlik Partisi ile de bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala liderliğinde gerçekleşecek görüşmelerde, seçim çalışmaları da detaylı bir şekilde ele alınacak.

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