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Erzincan'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon TL!

Erzincan'da 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon TL!

Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan 55 kilo 428 gram uyuşturucu ele geçirilerek olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon TL olan toplam 55 kilo 428 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirirken ekipler tarafından yakalanan zanlı Ö.Y. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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