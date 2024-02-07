Hatay halkını bakın kim tehdit etmiş! Murat Kurum durup dururken neden ağladı?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay sözlerini 'tehdit' olarak yorumlayan muhalefetin tepkisini ve deprem sonrası yapılan hizmetleri anlatırken ağlayan İBB adayı Murat Kurum'u değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri tartışma konusu oldu.

Kimi muhalefet partileri, bu açıklamaları seçim öncesi seçmene tehdit olarak yorumladı. "Seçilmedi diye bilerek yardım etmediler" suçlaması yapıldı.

Peki gerçekte olan biten ne? İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, "tehdit" iddialarını ve daha fazlasını Youtube kanalında değerlendirdi.

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