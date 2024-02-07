BIST 8.890
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 2.001,96
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Hatay halkını bakın kim tehdit etmiş! Murat Kurum durup dururken neden ağladı?

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay sözlerini 'tehdit' olarak yorumlayan muhalefetin tepkisini ve deprem sonrası yapılan hizmetleri anlatırken ağlayan İBB adayı Murat Kurum'u değerlendirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri tartışma konusu oldu.

Kimi muhalefet partileri, bu açıklamaları seçim öncesi seçmene tehdit olarak yorumladı. "Seçilmedi diye bilerek yardım etmediler" suçlaması yapıldı.

Peki gerçekte olan biten ne? İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, "tehdit" iddialarını ve daha fazlasını Youtube kanalında değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı
Amasya’da çöp dolu tırdan 3 kaçak göçmen çıktı
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu
Ordu'da korkunç olay! Boğa sahibini öldürdü
Ordu'da korkunç olay! Boğa sahibini öldürdü
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon: 19 kişi tutuklandı!
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon: 19 kişi tutuklandı!
Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, CHP'den istifa etti Veli Ağbaba hedefte
Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, CHP'den istifa etti Veli Ağbaba hedefte
Sinop’un saklı tarihi mekanı: Boyabat kaya mezarları
Sinop’un saklı tarihi mekanı: Boyabat kaya mezarları
AK Parti ve MHP heyetlerinden 'seçim' görüşmesi
AK Parti ve MHP heyetlerinden 'seçim' görüşmesi
Taylandlı gelin, Ordu’da Müslüman oldu
Taylandlı gelin, Ordu’da Müslüman oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi
İnsan kaçakçılığından tutuklanan kişi bakın kim çıktı!
İnsan kaçakçılığından tutuklanan kişi bakın kim çıktı!