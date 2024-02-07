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Doğurduğu 4 bebeği de hastanede terk etti! Soruşturma başlatıldı, savunmasında bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğurduğu 4 bebeği de hastanede terk etti! Soruşturma başlatıldı, savunmasında bakın ne dedi

Denizli'de yeni doğan bebeğini hastaneden almadan giden anne hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında hazırlanan iddianamede daha önceki bebeklerin bakımı için dilekçe yazdığı bildirildi.

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 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anne G.K'nin (34), 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesinde dünyaya getirdiği bebeği, hastaneden almadan ve iletişim bilgisi bırakmadan gitmesi üzerine inceleme başlattı.

Müdürlük, hazırlanan rapor ile G.K. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında hazırlanan iddianame Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Daha önceki bebeklerin bakımı için dilekçe yazmış

İddianamede geçen yıl dünyaya gelen bebeğin hastanede terk edildiği, anne G.K'nin daha önce de hastanede doğurduğu 3 bebeği doğumdan sonra istemeyerek kurum bakımı için dilekçe verdiği belirtildi.

Yeni doğan ile birlikte 4 çocuğun da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bakımında olduğu belirtilen iddianamede savunmasına yer verilen G.K, çocukların babalarının kim olduklarını bilmediğini, bakamayacağı için istemediğini, suç kastının olmadığını kaydetti.

İddianamede anne G.K'nin koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kişiyi kendi haline terk etmek suretiyle suç işlediği ifade edilerek 2 yıla kadar hapsi istendi.

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