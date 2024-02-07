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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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