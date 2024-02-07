'Adliyeye saldıranların en büyük hamisi CHP yöneticileri!' Cumhurbaşkanı Erdoğan, YRP adayı için ne dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını yapanların en büyük hamisinin CHP yöneticileri olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti'den istifa edip Yeniden Refah Partisi adayı olan Kasım Gülpınar'a da isim vermeden yüklendi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da. Başkan Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırıyı hatırlatan Erdoğan, "Bu saldırıyı yapan teröristlerin, onlara emir verenlerin en büyük hamisi, genel başkanı başta olmak üzere CHP yöneticileridir" dedi. AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kasım Gülpınar'a göndermelerde bulunan Erdoğan ardından Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte Şanlıurfa ilçe adayları...

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Mahmut Mirkelam

Bozova: Suphi Aksoy

Ceylanpınar: Seyithan Atilla

Eyyübiye: Mehmet Kuş

Halfeti: Şeref Albayrak

Haliliye: Mehmet Canpolat

Harran: Mahmut Özyavuz (MHP)

Hilvan: Aslan Ali Bayık

Karaköprü: Metin Baydilli

Siverek: Ali Murat Bucak

Suruç: Mustafa Yüksel

Viranşehir: Salih Ekinci

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- Sevgili Şanlıurfalılar, yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

- Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Tarih boyunca medeniyet merkezlerinden biri olan Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Ülkemize kazandırdığımız eserlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı alması için bizzat takipçisi olduk.

- Kardeşliğimizi, birliğimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Maddi manevi değerleri ile bereketli olan bu şehir içinde pek çok zorlukları barındıran yapıya sahiptir. Şehrin hep daha iyiye gitmesi için gayret gösterdik. Şanlıurfa'nın kalbimizde ayrı yeri var.

- Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı da bu hüsniyet ile belirledik. En az kırgınlığa yol açacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

Geçmişte bizimle yürüyüp de ayrılanlar...

- Pek çok aday adayı arasından şehrimize en iyi hizmeti yapacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık. Artık hepimize düşen görev, önce adaylarımızın seçilmesini ardından şehrimize en güzel hizmetlerin getirilmesini sağlamaktır.

- Geçmişte bizimle yürüyüp yolunu değiştirenlerin tercihleri kendilerini ilgilendirir. Bizim bu tür tartışmalarla ne zamanımız ne enerjimiz var. Hep birlikte işimize bakacağız.

- Mesele şehrimize eser kazandırmaksa, milletimize hizmet etmekse üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmaları içine çekmesine izin vermeyiz. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

- Hedefimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatarak Şanlıurfa'yı ilçeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için adımlarını atmaktır.

Hemen kirli senaryolar devreye giriyor

- Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirip büyüme hızını artırsa kirli senaryolar devreye giriyor. 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimiz ile büyük atılımı hayata geçirmiştik. Gezi ile başlayıp FETÖ ihanet şebekesinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Teröristan bu oyunun parçasıydı. Komşularımızla yaşadığımız gerilim bu oyunun parçasıydı.

Tek ayak üstünde 40 yalan...

- Milletimizle birlikte bu oyunları birer birer bozduk. Hedeflerimize adım adım yürüdük. Milletimiz bu sınamaları alnının akı ile verirken muhalefet sınıfta kaldı. Burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye ait. Lafa gelince cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe cumhuriyetimizin banisini istismar ederler.

- Kirli ittifakları gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ortak çıkarlardan kopmuş siyasetin nerelere varacağının örneğini CHP siyasetinde gördük.

Hepsine CHP sahip çıktı

- Gezi olaylarına sahip çıktı bu parti. FETÖ kumpas kasetlerini meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu bu parti. Sınırlarımıza dayanan PKK YPG mensuplarını yurtsever diye sahiplenip cumhuriyetimizi hiçe saydı. Darbecilerin tanklarına alkış tuttular. Yapmamaları gereken ne varsa hepsini yaptı hala da yapıyor.

Özgür Efendi, örgüt liderine selam gönderdi

- CHP zihniyetinin vatandaşımızın hayalleri ile bağı kalmamıştır. Bu partiye oy verenler en büyük mağdurdur. CHP siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür.

- Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koş başı olarak kullanmakta. Rotasını kaybeden CHP Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetimidir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü.

- Mevcut başkanları da aynı yanlışta ilerliyor. Şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı bu kısır muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacak.

- 31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız netice ile milletimize layık olduğu ezer ve hizmetleri sürdüreceğiz.

Erdoğan'ın toplantı öncesi açıklamalarından satır başları şöyle...

- Şanlıurfa'nın şanlı insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart şimdiden Şanlıurfa için hayırlı olsun.

- İnanıyorum ki, Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Bütün hesapları alt üst etmeye var mıyız?

- Alt yapısı ile üst yapısı ile Şanlıurfa'ya üniversitesi ile, bütün bu hizmetleri hiç ara vermeden devam ettirdik mi? Artık Şanlıurfa havalimanı yokken şimdi havalimanı var mı, üniversitesi var mı? Kim yaptı? Yerel yönetimlerde de merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vererek bu yolda yürüyeceğiz. İlçe belediyelerimiz ile el ele verip yol yolda emin adımlarla yürüyeceğiz.

- Sakın oyunlara gelmeyelim. 21 yıldır bu hizmetleri veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Siz oyun bozdunuz, oyun. 31 Mart'ta da bu oyunları bozmaya devam ediyor muyuz?

- Sizlerle iftihar ediyorum. Bugün adayları açıklayacağız ama daha sonra mitinge geleceğim. Burada bir miting yapmadan final olmaz.

- Biraz sonra aday tanıtımını yaptıktan sonra da Harran Üniversitesi'nde de konut dağıtım toplantısını yapacağız. Biz söz verdik mi yaparız. Kahramanmaraş'ta konut dağıtım toplantısını yaptık ve inşaatlar devam ediyor. Burada da bu inşaatlarımız devam edecek. Size güveniyorum, inanıyorum. Siz de bu kardeşinize güvenin, inanın.

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