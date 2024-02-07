Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, töreni sonrası açıklamada bulundu. Yaralanan 6 kişiden 2'sinin taburcu olduğunu söyleyen Vali Gül, tedavileri süren 2 polis ve diğer 2 vatandaşın da durumlarının ise iyi olduğunu açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, "Yaralı 6 vatandaşımızdan 2 tanesi dün taburcu oldu. 2 polis ve diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi" dedi.

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın cenaze törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, töreni sonrası açıklamada bulundu. Saldırıda yaralanan 6 kişiden 2'sinin taburcu olduğunu söyleyen Vali Gül, tedavileri süren 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğunu ifade etti. Gül, "Cenaze törenine katıldık. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Hepimize geçmiş olsun. Süreç devam ediyor. Adliye bu konudaki süreci takip ediyor. Terörle mücadele biliyorsunuz uzun bir süreç. Önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de, bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Burada sabırla beklememiz lazım. Diğer yaralı 6 vatandaşımızdan 2 tanesi dün taburcu oldu. 2 polis ve diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi. Bütün adliye camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Polislerimizi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.