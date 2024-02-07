Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz." dedi.

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Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Esenler'de HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İli Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in Türkiye'nin sendikacılığında işçi ve emekçilerin unutamayacağı adımları atmış kardeşler topluluğu olduğunu dile getiren Kurum, konfederasyonun 20 sendika ve 750 binden fazla üyesi olduğunu aktardı.

Kurum, "Biz 22 yıldır, işçimizin, memurumuzun, emeklimizin hak arama mücadelesine hep destek verdik. Bu yolda çalışan HAK-İŞ gibi sendikalarımıza, emekçi kardeşlerimizin yarınlarına ve yarınları için atılan adımlara hep değer verdik. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil, devletimizin ilerlediği tüm yollarda, en kritik süreçlerde, dönemeçlerde sendikalarımızla birlikte 'yerli ve milli bir duruşu' hep birlikte sergiledik." diye konuştu.

"Çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri sizlerle birlikte tasarlayacağız"

Göreve geldiklerinde sendikalarla ilgili ortaya koyacakları vizyonu anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bakanlığım döneminde de hep koruduğum bir ilkeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de uygulayacağız, katılımcılığı en üst seviyeye çıkaracağız. Yani sendikalarımız bundan önceki görevlerimde olduğu gibi belediyede de bizim yol arkadaşımız olacaklar. Birlikte istişare etmekle kalmayıp icraatı da projeyi de beraber uyguladığımız paydaşlarımız olacaktır. Öncelikle çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin ve memurlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri sizlerle birlikte tasarlayacağız, sizlerle birlikte uygulayacağız. Sizler, toplu sözleşmeleri müzakere ediyorsunuz. İnşallah İstanbul'da hizmet ve sanayi sektöründeki kardeşlerimizin haklarını belediyemizle, özel sektörümüzle ve sizlerle hep birlikte istişare edeceğiz."

Kendisinin şahsen önem verdiği 3 nokta daha olduğunu dile getiren Kurum, "İşçi ile belediye yönetimi arasındaki anlaşmazlıkları; buradan ilan ediyorum; işçi ve emekçi kardeşlerimize daima onların yanında olarak, pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz. Yine İstanbul'daki tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimize yönelik, sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına da maddi ve manevi açıdan tüm desteği İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sendikaların, sadece çalışanların hakkı için mücadele etmediklerini kaydeden Kurum, bunun yanında belediyelerin politika oluşturma süreçlerinde de pozitif anlamda katkı sağladıklarını bildirdi.

Murat Kurum, "Yani iyi bir belediye-sendika ilişkisi demek çalışan memnuniyetinin artması demek, iş kalitesinin artması demek. İstanbullulara giden hizmetin hızının, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin olumlu yönde etkilenmesi demektir ve sonunda başarı demektir, İstanbulluların mutluluğu demektir. Bunun için de büyükşehir belediyesinin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz şekilde bir araya getireceğiz. Hülasa tek yürek, tek yumruk olacağız ve İstanbul'un gücüne güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış"

İstanbul'un ekonomik potansiyelini hayata geçirememesinin önündeki en büyük iki engelin kayıp 5 yılda dönüşümün durması ve trafik çilesi olduğuna işaret eden Kurum, her gün trafikte kaybedilen saatlerin tüm işletmelere, işçilere, emekçilere ve esnafa geri döndürülemeyen bedeller ödettiğini söyledi.

Kurum, İstanbul'un Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve itici gücü olduğunu vurgulayarak, "Ulaşım problemi çözülmüş bir İstanbul tüm işletmelerin, işçi kardeşlerimizin daha çok işi, daha az maliyetle yapması demektir. Afetlere dirençli bir İstanbul demek, ekonomik faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştiren bir İstanbul demektir. Açık söylüyorum, CHP'li yönetim ve temsil ettiği zihniyet çözümsüzlük siyasetini 5 yıl boyunca bu şehirde hakim kılmış ve İstanbul'umuzun ekonomik performansını bile isteye yavaşlatmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u hem depreme hazırlayan hem de yerel ekonomiyi ve istihdam imkanlarını en üst noktaya taşıyan kentsel dönüşüm için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen Kurum, İstanbul'da 5 yılda 650 bin yeni konut üreteceklerini, 100 bin sosyal konut yapacaklarını bildirdi.

Kurum, kentte tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hedefle memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Yani sendika üyesi kardeşlerimiz bir araya gelecekler ve bu birlikteliğe biz de büyükşehir belediyesi olarak KİPTAŞ eliyle her türlü desteği sendikalarımıza, işçiye, emekçi, memur kardeşlerimize vereceğiz. İstiyoruz ki onlar da kendi birikimleriyle birlikte bizim desteklerimizle ev sahibi olsunlar. İstanbul'da mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşasınlar. Bunu geçmiş dönemde yine yapmıştık, 81 ilimizde bu manada projelerimiz oldu. İnşallah sendikalarımızla birlikte de bu projelerimizi yapıyor, gerçekleştiriyor olacağız."

İstanbul'un her anında hep yanında olacaklarını kaydeden Kurum,"İstanbul'a yersiz gündemlerle zaman kaybettirenlerden olmayacağız. 5 yıldır İstanbullular, hizmet ve eser yerine sadece algı çalışmalarını görüyor. Ama artık 'Herkesi kucaklayacağız' deyip ilk fırsatta milleti kutuplaştırma çabalarını da milletimiz görüyor. Biz sahici, samimi, tüm İstanbullularla dost, yoldaş, kardeş olacağız. Yeniden İstanbul'u bu anlayışla, duruşla, şuurla hep birlikte en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ile İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk da katıldı.