Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar! CHP'den yeni açıklama geldi: Sıkıntı varsa...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz." dedi.

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CHP'li Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Başarır, Hatay'ın ve Hatay halkının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları kaydetti:

"Tüm eleştirileri not aldı"

"Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip, Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki hemen kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup, bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı, biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir."

"Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı"

"Daha önce anketleri yapmamış mıydınız? Ankette Lütfü Savaş olmayacak mı?" sorusuna Başarır, "Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü Bey ile ilgili toplumun bir kısmı 'Burada sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, tartışıldı ve aday yapıldı." yanıtını verdi.

Ancak aday yapıldıktan sonra tartışmaların biraz daha büyüdüğünü dile getiren Başarır, "Aday yapıldığı gün ile bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Ama buna karar verecek, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi." dedi.