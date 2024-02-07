BIST 8.893
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 1.999,59
HABER /  GÜNCEL

Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken yaptırmışı tüm ihtişamıyla ayakta duruyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken yaptırmışı tüm ihtişamıyla ayakta duruyor

Yozgat'ta, Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan 463 yıllık tarihi köprü, restore edildikten sonra tekrar hizmet vermeye başladı.

Abone ol

Yavuz Sultan Selim'in 1516'da Mısır seferine giderken Kanak suyu üzerine yaptırdığı üç kemerli köprünün restore çalışması, 1.5 yılda tamamlandı ve 2018 yılının Aralık ayında yeniden hizmet vermeye başladı.

uygun yürütülen restorasyon çalışmalarında, sel sularının getirdiği molozlarla kapanan üçüncü kemerde ortaya çıkarıldı.

Yozgat-Boğazlıyan yolu üzerinde bulunan tarihi köprünün yaya ve araç trafiğine de açık olması dikkat çekerken yöre halkı tarafından da kullanılmaya devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar! CHP'den yeni açıklama geldi: Sıkıntı varsa...
Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar! CHP'den yeni açıklama geldi: Sıkıntı varsa...
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti
RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti
Saadet Partisi İstanbul adaylarını açıkladı! İşte aday listesi
Saadet Partisi İstanbul adaylarını açıkladı! İşte aday listesi
Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak
Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
'Adliyeye saldıranların en büyük hamisi CHP yöneticileri!' Cumhurbaşkanı Erdoğan, YRP adayı için ne dedi
'Adliyeye saldıranların en büyük hamisi CHP yöneticileri!' Cumhurbaşkanı Erdoğan, YRP adayı için ne dedi
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu
Davut Gül: Yaralı vatandaşlarımızdan 2'si taburcu oldu