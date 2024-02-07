BIST 8.893
DOLAR 30,60
EURO 32,98
ALTIN 1.999,59
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Güher ve Süher Pekinel, İspanya'da verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu

Güher ve Süher Pekinel, İspanya'da verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün sahibi oldu

Güher ve Süher Pekinel, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri (International Classical Music Awards-ICMA) tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Abone ol

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçılar ödüllerini 12 Nisan'da İspanya’nın Valencia şehrindeki Palau de la Musica'da düzenlenecek törende alacak. Törende, sanat ve müzik direktörü Alexander Liebreich yönetimindeki Orquesta de Valencia'nın ev sahipliğinde, ödül sahiplerinin katılımıyla gala konseri gerçekleştirilecek. Konser uluslararası televizyon kanallarında canlı yayınlanacak.

Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığı en üst düzeyde desteklemek ve klasik müziğin özgün seslerini teşvik etmek amacıyla 2011 yılından bu yana verilen ICMA Ödülleri'nin jürisi, uluslararası klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve müzisyenlerden oluşuyor.

Pekineller iki piyanoda arka arkaya çalarak göz teması kurmadan, müzikal nefes derinliklerine odaklanarak çalan tek ikili olarak, klasik müzik dünyasının en büyük isimleriyle yaptıkları işbirlikleri ve albümlerle zenginleşen repertuvarları ile tanınıyorlar.

"Devlet Sanatçısı" unvanının sahibi Pekinel Kardeşler, Boğaziçi Üniversitesinin "Onursal Doktora" unvanı ile İstanbul Kültür Sanat Vakfının "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne de sahip.

Güher Pekinel ve Süher Pekinel, 2021 yılında, çocuk ve gençlere yönelik müzik eğitim sistemlerindeki öncü çalışmaları sebebiyle Almanya Federal Cumhuriyeti Başkanı Frank-Walter Steinmeier'den Liyakat Nişanı aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lütfü Savaş'tan adaylık kararı! Sinmeyeceğim dedi Hatay kararını duyurdu
Lütfü Savaş'tan adaylık kararı! Sinmeyeceğim dedi Hatay kararını duyurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken yaptırmışı tüm ihtişamıyla ayakta duruyor
Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken yaptırmışı tüm ihtişamıyla ayakta duruyor
Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar! CHP'den yeni açıklama geldi: Sıkıntı varsa...
Lütfü Savaş'ın adaylığıyla ilgili tartışmalar! CHP'den yeni açıklama geldi: Sıkıntı varsa...
RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti
RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti
Saadet Partisi İstanbul adaylarını açıkladı! İşte aday listesi
Saadet Partisi İstanbul adaylarını açıkladı! İşte aday listesi
Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Taksici Oğuz Erge’nin ailesi için yardım kampanyası başlatıldı
Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak
Ahmet Özhan, "Şevkefza İlahiler" konserinde 300 yıllık ilahileri yorumlayacak
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
2.5 milyar TL ile kayıplara karışmıştı! Ünlü iş insanı ve eşi kaçmak üzereyken yakalandı
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
Murat Kurum'dan çalışanların kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle destek sözü
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
BBP lideri Destici Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin nedenini açıkladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı