BIST 8.861
DOLAR 30,59
EURO 32,97
ALTIN 2.008,51
HABER /  GÜNCEL

Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 23 Nisan Parkı’nda vatandaşlardan para isteyen şahsın üzerinden 6 bin 115 TL çıktı. Para kamuya aktardı.

Abone ol

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezinde denetimlerini sürdürürken sorumluluğu altındaki alanlarda dilencilere yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekipler, Camikebir Mahallesi’nde bulunan 23 Nisan Parkı’nda bir şahsın dilencilik yaptığı yönünde gelen ihbarların ardından harekete geçti. Bölgede yapılan kontrollerde şahsı tespit eden ekipler, zabıta karakoluna götürdükleri şahısla yaptıkları görüşmenin ardından dilencilikten elde ettiği paralara el koydu.

Şahsın topladığı 6 bin 115 TL tutarındaki para tutulan tutanağın ardından kamuya aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı
Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı
Bu alışkanlıklar gençlik iksiri kolajenin azalmasına neden oluyor
Bu alışkanlıklar gençlik iksiri kolajenin azalmasına neden oluyor
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması
Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı yakalandı!
Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı yakalandı!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! İşte dönüş için planlanan saat, canlı izle...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor! İşte dönüş için planlanan saat, canlı izle...
Adana'da muhtar, tarlasında ölü bulundu!
Adana'da muhtar, tarlasında ölü bulundu!
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Galatasaray, acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu
Galatasaray, acil durumlar için arama kurtarma ekibi oluşturdu