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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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