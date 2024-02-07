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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.

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