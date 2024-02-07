Depremzede minik Aysima çok istediği öğretmenlerine kavuştu

Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş’taki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan 13 yaşındaki Aysima'nin öğretmen istediği yerine getirildi. Bugün öğretmenlerine kavuşan Aysima, ilk dersini de hastane odasında işledi.

Abone ol

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,6 şiddetindeki depremde Kahramanmaraş’taki evleri yıkılan ve enkaz altından 3 gün sonra çıkarılan Aysima Deveci, bacağını ve ayağını kaybetti. 2 kardeşi ve annesiyle beraber enkaz altından çıkarılan, babasını ve bir kardeşini de kaybeden Aysima’nın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürerken, eğitimine devam etmek için öğretmen istediğini söylemişti. Haberin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek harekete geçerek İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'ye talimat verdi. Bugün Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmesi ile hastaneye gelen Türkçe ve matematik öğretmenleri, Aysima'ya ilk dersini verdi.



Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ile beraber Aysima'yı ziyarete gelen İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Öğrencimiz Aysima, asrın felaketinden etkilenen öğrencilerimizden bir tanesi. Uzun zamandır da hastanede tedavisi devam ediyor. Biz Valimizin talimatıyla öğrencimizin eğitime olan ihtiyacının bilgisini aldık. Pazartesi günü gelip Aysima ile tanıştık. Pazartesi gününden itibaren de çalışmalarımızı başlattık. ‘Aysima seni Çarşamba günü öğretmenlerinle buluşturacağız’ dedik. Aysima’nın kaydı hala Maraş’taydı. Önce kaydını aldık. Burada bir okula kaydettirdik. Daha sonra bizim eğitim sistemimiz içerisinde hastane okullarımız var. Şu anda hastane okullarımızda eğitim gören başka öğrencilerimizde var. Aysima’nın kaydını acil bir şekilde hastane okuluna geçirdik. Ders programını yaptık. Öğretmenlerimizi görevlendirdik. Bugünde Aysima, Türkçe ve Matematik dersiyle derslerine başlayacak. Ancak bu süreçte gördük ki Aysima bu hastanede popüler olmuş. Biraz kıskandık. Aysima’yı herkes çok seviyor. Doktorlarımız çok seviyor, hemşireler çok seviyor. Biraz önce kendisi güvenlikçilerin de kendisini çok sevdiğini söyledi. Hayat dolu, motivasyon dolu, asla hiçbir şeyden vazgeçmeyen ve çok güzel gülümseyen bir öğrencimiz. Ne gerekiyorsa da Aysima için yapılacak. Burada Şehir Hastane’miz Aysima’ya göz bebekleri gibi bakmışlar. Hastanede nereye gitsem Aysima tanınıyor. Aysima burada çok mutlu. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bundan sonra bize düşende Aysima’nın eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamaktır. Bunu da bugün başlatıyoruz. Aysima’ya söz verdiğimiz gibi Türkçe dersiyle derslerine başlıyor. Burada Türkçe ve Matematik öğretmenimiz hazırlar" dedi.

"Öğretmenlerinin geleceğini duyan Aysima, ayağının üzerine bastı"

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış da, "Aysima bizim hastamız olalı 10 gün oldu. Geldiğinden beri ayağının üzerine basmıyordu ve sağ bacağında da depremde etkilendiği için fonksiyon kayıpları vardı. Valimizin talimatıyla buraya gelip Aysima'nın okul problemini çözdüğü için müdürümüze teşekkür ediyorum. Aysima en çok Türkçe öğretmeni istiyordu. Bugün öğretmeninin geleceğini duyunca basmaya başladı. Bu sayede de motivasyonu tam oldu. Aysima ile ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ bacağında fizik tedavisi devam ediyor. Sol bacağına da protezini planlıyoruz. 1 ay içerisinde protezi ile ayağı kaldırırız. Planlamamız bu şekilde" diye konuştu.

"Okula gitmeden önce okumayı ve yazmayı öğrenmişti"

Aysima’nın annesi Selver Deveci de, "Okula gitmeden önce okuma ve yazmayı öğrenmişti. Girdiği yarışmalarda da hep birinci oldu. Dersleri her zaman çok güzeldi, hep takdirle gelirdi. Kızımın eğitimine devam etmesini istiyorum. Öğretmenleri geldiği için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Babama söz verdim, öğretmen olacağım"

Öğretmenleri geldiği için çok mutlu olduğunu kaydeden Aysima Deveci de, "Herkese çok teşekkür ederim. Bugün söz verildiği gibi öğretmenler geldiği için çok mutluyum. Yanıma gelen Türkçe ve matematik öğretmenlerimizle birlikte derslerimize başlayacağız. Doktor olmak istiyorum. Eğer doktor olamazsam babama 'Öğretmen olacağım' diye söz vermiştim. Öğretmen olacağım" şeklinde konuştu.