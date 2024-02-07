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Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Y. Adana Demirspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde 31 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, 35 puanla 6. sırada yer alan rakibi Kasımpaşa’yı 9 Şubat Cuma saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumunda konuk edecek.

Öte yandan mavi-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Mario Balotelli ise takımla antrenmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mavi Şimşeklerimiz, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor’’ denildi.

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