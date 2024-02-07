Kars'ta sebze halinde yangın çıktı!

Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

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Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Toptancı Sebze Hali'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir iş yerinin çatısındaki duman ile kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerce söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.