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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

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Trabzonspor maçının ardından sağ uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Jonas Svensson'un yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu, Omar Colley ve sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan ile Vincent Aboubakar kadroya alınmazken, yeni transfer Joe Worrall kafilede yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın Antalya kamp kadrosuna şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy

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