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Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı

Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden personel ve yakınlarının acılarını paylaşmak amacıyla Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazı öncesi Mevlit-i Şerif okutuldu.

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden polisler Erzurum'da dualarla anıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Lala Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Namazdan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara cami çıkşında ikramlarda bulundu. Programa emniyet müdürlüğü yönetici ve personeli ile vatandaşlar katıldı.

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