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Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı

Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı

Kayseri’de önce uygulama noktasındaki polis aracına çarpan ve daha sonra bir pastaneyi kurşunlayan şahıslar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Tomarza ilçesinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Sokağı bölgesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasında bulunan polis aracına çarparak kaçtı. Aynı gün içerisinde Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan Divan Pastanesi’nin de kurşunlanması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda her iki olayı da B.Ö., H.T., İ.E.B, M.A. ve E.T.’nin aynı aracı kullanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahıslar Tomarza ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

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