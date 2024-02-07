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Artvin'de 7 kaçak göçmen yakalandı

Artvin'de 7 kaçak göçmen yakalandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

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Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yusufeli ilçesindeki Çağlayan köyü yol ayrımında gece saatlerinde şüpheli bir kamyoneti takip eden jandarma ekiplerince yapılan aramada, 2 organizatör ile birlikte 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda düzensiz göçmenlerden birinin kaçma girişimi sırasında bir kayalık arazide sakatlandığı tespit edildi. Sakatlanan göçmen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi ile AFAD ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörlerin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne teslim edildiği öğrenildi.

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