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Arda Güler, yedek kalması hakkında konuştu: Beni hiç tanımıyorlar

Arda Güler, yedek kalması hakkında konuştu: Beni hiç tanımıyorlar

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de yalnızca 3 maça çıkan ve yedek bekleyen Arda Güler, konuyla ilgili "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek" ifadelerini kullandı.

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Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler'in, eflatun-beyazlı takımdaki kariyeri şanssızlıklarla başlamıştı.

Madrid ekibiyle 3 ayrı sakatlık yaşayan genç futbolcu, ilk maçına 7 Ocak tarihinde İspanya Kral Kupası'nda 4. Lig ekibi Arandina'ya karşı çıkmıştı.

Bu maça ilk 11'de başlayan yetenekli isim, daha sonraki maçlarda forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Mutlu olduğunu belirtti

Arandina maçının ardından yalnızca 2 maçta oyuna sonradan giren Arda Güler, süre alamamasıyla ilgili konuştu.

18 yaşındaki oyuncu, yapılan eleştirilere rağmen Real Madrid'de mutlu olduğunu teknik heyete bildirdi.

"Benim de yakında zamanım gelecek"

Defansa Central'de yer alan habere göre; teknik ekiple görüşen Arda Güler, "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Benim de yakında zamanım gelecek." ifadelerini kullandı.

Ancelotti, Arda'nın yeteneklerine güveniyor

Haberde Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiğini ancak fiziksel olarak biraz daha gelişmesi gerektiğini istediği yazıldı. Oyuncunun kendisinin de bunun farkında olduğu ifade edildi.

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