BIST 8.861
DOLAR 30,59
EURO 32,97
ALTIN 2.008,51
HABER /  GÜNCEL

Otomobil koyun sürüsüne daldı 50 hayvan telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı 50 hayvan telef oldu

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde sahil yolunda otomobilin koyun sürüsüne dalması sonucu yaklaşık 50 koyunun telef olduğu öne sürüldü.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay Yumurtalık ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sahil yolunda ilerlerken koyun sürüsünü fark etmeyip kaza yaptı. Kaza sonucu yaklaşık 50 koyun telef oldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Sivasspor elendi!
Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Sivasspor elendi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Artvin'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Artvin'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya bir darbe daha
Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi 57 ili geçti
Türkiye’nin en kalabalık ilçesi 57 ili geçti
Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı
Depremde hayatını kaybeden polis memurları dualarla anıldı
Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
CHP'li Başarır'dan Lütfü Savaş açıklaması
CHP'li Başarır'dan Lütfü Savaş açıklaması
Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran adliye katibi hayatını kaybetti
Boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kalbi duran adliye katibi hayatını kaybetti
Erzurum'da ekmek fiyatlarıyla ilgili vatandaşları sevindirecek protokol
Erzurum'da ekmek fiyatlarıyla ilgili vatandaşları sevindirecek protokol
BM, Etiyopya'da 3 milyon kişiye yardım ulaştıracak!
BM, Etiyopya'da 3 milyon kişiye yardım ulaştıracak!