Arı kovanları yandı, arılar telef oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde arazi de çıkan ot yangınında 30 arı kovanı yandı, binlerce arı telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi’nde Ördekli mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 30 arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı. Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.