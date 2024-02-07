Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" finallerinde Türk Özel Harekat Polis timi, dünya üçüncüsü oldu.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 ülkeden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" final yarışları yapıldı.

Türk Özel Harekatı da zorlu kulvarlarda mücadele etti

Dubai kentindeki Al Ruwayyah'daki Training City'de düzenlenen yarışlarda, aralarında Türk Özel Harekatı'nın de bulunduğu ekipler, taktik, saldırı, kurtarma, yüksek kule ve engelli parkur olmak üzere beş ana kategoride mücadele etti.

Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te üçüncü oldu - FOTO GALERİ

Türk Özel Harekat Polis timi dünya üçüncüsü oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ‘SWAT Challenge 2024’ yarışmasında, Türk Özel Harekat Polisi 3. oldu.

İlk 3 derece şu şekilde:

1- Kazakistan Sunkar Takımı

2- Kazakistan Sarder Takımı

3- Türk Özel Harekatı - A Takımı