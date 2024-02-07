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Davidson, Süper Lig'e Başakşehir'le döndü

Davidson, Süper Lig'e Başakşehir'le döndü

Başakşehir, 32 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson Da Luz Pereira’yı 1,5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, ara transfer döneminde kadro planlamasına devam ediyor.

Turuncu-lacivertliler, son olarak Çin Ligi temsilcisi Three Towns forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson Da Luz Pereira’yı 1,5 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

"Turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Davidson da Luz Pereira ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Davidson'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Alanyaspor, formasını giymişti

Daha önce 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Alanyaspor’da top koşturan Davidson, Türkiye kariyerinde 61’i Süper Lig, 3’ü Türkiye Kupası, 1’i Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 65 maçta forma giyerken, 17 gol, 10 asist katkısı sağladı.

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