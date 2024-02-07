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Hatayspor penaltılarda yıkıldı! Başakşehir çeyrek finalde

Hatayspor penaltılarda yıkıldı! Başakşehir çeyrek finalde

Başakşehir, normal süresi 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor karşılaştı. 

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten mücadele sonrasında penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan RAMS Başakşehir çeyrek finale yükselen taraf oldu. 

Maçta Başakşehir'in golü 23. dakikada Keny'den geldi. Hatayspor'un golü ise; 58. dakikada Massanga'dan geldi. 

6 Şubat depremleri unutulmadı

Mücadelede 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler unutulmadı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehirli futbolcular üzerinde depremden etkilenen 11 ilin haritasının bulunduğu ve 'Unutmayacağız' yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Atakaş Hataysporlu oyuncuların ısınmaya çıktıkları tişörtlerin üzerinde de "Hatay'ı Yaşat" ifadesi yer aldı.

Volkan Demirel'e çiçek

Karşılaşma öncesinde RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e çiçek verdi.

Mücadele öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, her iki kulübün başkanı üzerinde "Unutmayacağız" yazan atkıyı beraber tutarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tribünlerden deprem bölgesine destek

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıktı. Pankartta depremde hayatını kaybeden Christian Atsu, Taner Savut, Suzan Berber, Hamza Sürer, Onur Akdeniz, Fatih Can ve Hüseyin Danahaliloğlu'nun isimlerinin yanı sıra hayatını kaybeden bazı vatandaşların fotoğrafları yer aldı.

RAMS Başakşehir tribünleri de maçın başlamasıyla birlikte deprem bölgesine destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarlar, depremden etkilenen şehirlerin isimlerinin tek tek sayılmasına karşılık hep bir ağızdan "Burada" cevabını verdi.

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