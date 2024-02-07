Gaziantep FK'yı yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek adını son 8 takım arasın yazdırdı.

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Türkiye Kupası’nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor.

Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ile İsmail Kartal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Burak Şeker’in düdük çaldığı müsabakada Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Batshuayi, penaltı golüyle takımını öne geçirdi

Fenerbahçe etkili başladığı maçta Mert Hakan Yandaş'a ceza sahası içinde yapılan müdahalenin ardından penaltı kazandı. 17. dakikada Michy Batshuayi penaltıyı gole çevirip takımını 1-0 öne geçirdi.

Maxim, penaltıyı kaçırdı

27. dakikada VAR tavsiyesiyle kenara gelen hakem Burak Şeker, Oosterwolde'nin ceza sahası içinde topa elle müdahalesini tespit etti ve bu kez penaltı kararı Gaziantep FK lehine çıktı.

Ancak 29. dakikada Maxim'in kullandığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

Batshuayi, bir kez daha sahnede

Gaziantep FK'nin beraberlik fırsatını kaçırmasından 2 dakika sonra Batshuayi kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek Fenerbahçe'yi iki farklı üstünlüğe taşıdı.

İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Golleriyle takımını sırtlayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti.

6 takım çeyrek final biletini aldı

Türkiye Kupası'nda daha önce Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük çeyrek final biletini almıştı.

Son iki çeyrek finalist, Gençlerbirliği - Trabzonspor ve Antalyaspor - Beşiktaş maçlarının galipleri olacak.